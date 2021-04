Elles étaient quelque 350 nominées et se retrouvent à 20 lauréates. Ce sont les marques préférées des Belges dans 20 grands secteurs d’activité. Tout d’abord, AG Insurance, KBC et Proximus sont respectivement leur assureur, banquier et opérateur télécoms préférés. Du côté du retail, Colruyt est leur magasin d’alimentation numéro un, Mediamarkt son homologue comme enseigne hifi électro et Aveve du côté des hobby et animaux domestiques.