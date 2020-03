Si le Boeing B-737, qui a effectué son premier vol en 1967, est le plus long programme de l’histoire de l’aéronautique commerciale, il ne bat cependant pas le record d’interdiction de vol. Dans les années 1950, le De Havilland Comet, avion à réaction à fuselage étroit, fut immobilisé pendant quatre ans et cinq mois. En moins d’un an, trois exemplaires de cet appareil, présenté comme le fin du fin en matière de technologie, se sont désintégrés en plein vol.