Qui est Bernard Bayot, le président de la banque coopérative NewB ? Patrick Van Campenhout

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats. Comprenez : les enfants héritent souvent de pas mal de traits de caractère de leurs parents. Dans le cas de Bernard Bayot, on peut dire cela… et son contraire. Explications. (...)