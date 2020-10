Comme chaque année, la liste des meilleurs employeurs a été établi. Sur base de sondage, les participants étaient invités à recommander leurs propres employeurs à leurs amis et à leur famille. Ils ont également dû évaluer leur satisfaction à l'égard des réponses Covid-19 de leurs employeurs. L'empreinte écologique, le développement des talents, l'égalité des sexes et la responsabilité sociale sont également d'autres critères pris en considération. La liste finale est composée de 750 multinationales et grandes entreprises ayant leur siège dans 45 pays.

Les États-Unis dominaient la liste avec 247 employeurs, suivis de l'Europe avec 224 et de l'Asie et de l'Océanie avec 208. Le coréen du Sud Samsung était classé numéro un, suivi de près par Amazon et IBM aux numéros 2 et 3, respectivement.

Sans surprise, les employés des organisations informatiques, de logiciels et de télécommunications, qui ont vu leur activité se développer et ont pu passer plus facilement au travail à distance, ont eu tendance à évaluer plus positivement les réponses aux coronavirus de leurs entreprises que les travailleurs des entreprises de voyage et de loisirs ou de transport.

De nombreuses entreprises figurant sur la liste n'ont pas été à l'abri des effets du Covid-19 sur leurs effectifs. Amazon, par exemple, a été accusé de ne pas assez protéger ces travailleurs.

Pour déterminer la liste, Statista a interrogé plus de 160 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel de 58 pays travaillant pour des entreprises dans plusieurs pays ou régions. Tous les sondages étaient anonymes, permettant aux participants de partager ouvertement leurs opinions.