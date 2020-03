La chaîne de fast-food n'est plus en mesure d'assurer un service sécurisé pour son personnel et les clients.

Burger Brands, qui gère les restaurants Quick et Burger King en Belgique et au Luxembourg, accorde une priorité absolue à la protection de ses employés et de ses clients. Afin de contribuer à limiter la propagation du virus, la direction a décidé de fermer temporairement tous les restaurants Quick et Burger King de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et donc d'arrêter ainsi toute activité. Les drive-in et livraisons ne seront plus possibles non plus. Cette fermeture est effective dès aujourd'hui, mercredi 18 mars 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

"Nous avons toujours pour ambition de servir au mieux nos clients. Cependant, dans les circonstances actuelles et avec la distance sociale qui s’impose, nous ne sommes pas en mesure d’organiser cela de manière suffisamment sûre pour notre personnel et nos clients", indique Kevin Derycke, PDG de Burger Brands Belgium en Burger Brands Luxembourg:

A noter qu'à ce stade-ci, Mc Donald's n'a pas encore annoncé la fermeture totale de ses activités en Belgique. Le fast-food fonctionne en drive, en take-away et via Mc Delivery.