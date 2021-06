De cette façon, la chaîne veut exploiter un nouveau marché. La gamme s'étend des tentes aux sacs à dos et aux kayaks. A.S. Adventure loue des tapis de ski depuis de nombreuses années, mais elle s'est également lancée dans la location d'équipements d'été. Cela comprend l'équipement pour le camping, le trekking, le cyclisme, la randonnée et les sports nautiques.

Avec cette offre de location, la chaîne souhaite pénétrer un nouveau marché. "Nous visons les personnes qui veulent tester le matériel avant de l'acheter. En les faisant goûter, nous espérons les convaincre de l'acheter éventuellement", explique Greet Anthoni, porte-parole. De plus, tout le monde ne dispose pas du même espace pour ranger le matériel de camping. Et dans une économie circulaire, la location occupe une place importante.

L'offre de location est disponible dans dix des quarante magasins belges, répartis dans tout le pays.

Suite à une restructuration de la dette, A.S. Adventure est entre les mains de la société d'investissement française PAI et des banques. La chaîne affirme qu'elle envisage l'avenir de manière positive. "En raison de la crise, de nombreuses personnes ont appris à connaître le plein air. Par exemple, nous avons vendu beaucoup de chaussures de randonnée". L'entreprise ne divulguera pas de chiffres pour 2020.