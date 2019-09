La chaîne d'ameublement Ikea a communiqué lundi un rappel de produit, concernant un bavoir pour enfant dont le bouton pression risque de se détacher. Il présente un risque d'étouffement de l'enfant, ce qui justifie l'appel à retourner le produit.

Les clients qui ont acheté de tels bavoirs MATVRÅ, vendus par deux (un bleu et un rouge), sont priés de ne pas utiliser le produit et de le ramener en magasin pour remboursement ou échange. Les bavoirs de la même gamme mais aux couleurs différentes (motifs de fruits et légumes) ne sont pas concernés.