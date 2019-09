Lemaire Isabelle et BELGA

Le climat social a été très tendu toute la semaine dernière chez Proximus. Des arrêts de travail spontanés, de techniciens et d'employés, ont été observés tous les jours (et encore ce week-end), en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. "Ces personnes trouvaient inacceptable que Dominique Leroy ne quitte pas l'entreprise avant le 1er décembre", commente un responsable syndical.

Les organisations syndicales craignent en effet que KPN opère un rachat de Proximus. Ils soulignent que Dominique Leroy est en possession d'informations sensibles et stratégiques sur l'entreprise publique qu'elle dirige et qu'elle ne devrait pas être autorisée à rester encore plus de deux mois à la tête de Proximus avant de rejoindre KPN. L'annonce du départ anticipé de la CEO est qualifié de "pas positif", qui devrait faire cesser les débrayages d'une partie du personnel.

La CGSP accueille favorablement la décision de la CEO de Proximus, Dominique Leroy, et du conseil d'administration d'anticiper le départ de Mme Leroy au 20 septembre prochain. "Il était impossible pour nous de se mettre autour de la table des négociations sans une telle intervention", a commenté samedi Laurent Malengreau, secrétaire permanent CGSP Télécom. Proximus a annoncé samedi que le CA et Dominique Leroy s'étaient entendus pour un départ le 20 septembre alors qu'initialement la CEO devait rester à son poste jusqu'au 30 novembre avant de mettre le cap sur les Pays-Bas pour prendre la tête de l'opérateur KPN.

Dominique Leroy transférera l'ensemble de ses dossiers à Sandrine Dufour, actuelle directrice financière (CFO), qui assurera la fonction de CEO ad interim à partir du 21 septembre, avec le support de Stefaan De Clerck, président du conseil d'administration.

"Nous mettons beaucoup d'espoir dans la conciliation", a indiqué M. Malengreau. "Patronat et syndicats, nous devons maintenant prendre nos responsabilités et mettre de l'eau dans notre vin, pour le bien-être du personnel", a ajouté le représentant du syndicat socialiste.

Il a rappelé que la situation était très tendue parmi le personnel la semaine écoulée, avec de nombreuses fermetures de magasins et des blocages "alors qu'aucun mot d'ordre n'avait été lancé de notre part", souligne-t-il.

La CSC Transcom appelle aussi à mettre fin à l'incertitude qui plane sur le personnel, tant sur les travailleurs qui seront touchés par la vaste restructuration impliquant le départ de 1.900 personnes que sur ceux qui resteront actifs chez Proximus. "Depuis des mois, on tergiverse et la direction ne communique absolument rien. Il est temps d'avancer", insiste Philippe Daxhelet, permanent national.