Recapitalisées, les fonderies Marichal Ketin Belgium entrent dans l’ère industrielle du "4.0" Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© MKB Fabrice Pelzer, nouveau CEO de MKB.

Marichal Ketin est sauvé ! Mieux, il a un avenir. Malmené depuis de nombreuses années (en raison d’un manque criant d’investissement, notamment), ce fleuron de la métallurgie liégeoise, dont la création remonte au début du XXe siècle, s’est donné les moyens d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. Comme l’explique Mario Sinnaeve, directeur de la R&D et présent au sein de la société de Sclessin depuis plus de trente ans, les fonderies Marichal Ketin Belgium (MKB) sont prêtes pour “l’industrie du futur, la 4.0, soit une industrie connectée et intelligente, plus efficace et aussi plus durable”.