Recticel avait annoncé l'opération en novembre dernier, pour un montant de 250 millions d'euros. Il était prévu que la transaction soit finalisée pour le premier trimestre 2021.

Les activités de FoamPartner seront fusionnées avec la division des mousses flexibles, pour former le nouveau segment commercial Engineered Foams.

Le groupe belge est engagé depuis un certain temps déjà dans un "repositionnement stratégique", pour se concentrer progressivement sur les segments de l'isolation et des mousses techniques. Il avait finalisé début juillet la vente de sa participation de 50 % dans la co-entreprise Eurofoam Flexible Foams et la cession, en deux étapes, de sa branche automobile spécialisée dans les intérieurs pour voiture.

Le mois dernier, Recticel avait annoncé une nouvelle reprise, pour 30 millions d'euros, de la division des plaques isolantes du polonais Gór-Stal. Cette transaction devrait être finalisée en juillet.