L'année 2019 a enregistré 342 faillites de grandes entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, établissant un nouveau record mondial, selon une étude de l'assureur-crédit Euler Hermes publiée lundi.

Six de ces faillites majeures se sont produites en Belgique, deux fois plus qu'en 2018. D'après les calculs d'Euler Hermes, ces 342 faillites de grandes entreprises (+9% par rapport à 2018) totalisent plus de 205 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

En Belgique, Euler Hermes a identifié six faillites majeures en 2019 pour un chiffre d'affaires cumulé de 722 millions d'euros, contre trois cas en 2018, 10 en 2017 et six en 2016. Les entreprises concernées sont Thomas Cook Belgium, Abattoir et Marché de Bastogne (Qualibeef, ex-Veviba), IT Pro, Corelio Printing, Pluimveeslachterij Lammens et Carimat Matériaux.

L'Amérique du Nord a été le principal contributeur du rebond mondial de ces faillites majeures (+29 cas) mais l'Europe occidentale (-9 cas en 2019) reste la région la plus touchée avec 133 faillites l'année dernière, devant l'Asie (96 faillites), détaille l'assureur-crédit. Les secteurs les plus touchés sont le commerce de détail et les services en Europe occidentale, l'énergie et le commerce de détail en Amérique du Nord ainsi que la construction en Asie.

L'augmentation de ces faillites s'est par ailleurs accélérée au dernier trimestre de 2019, avec 94 cas de début octobre à fin décembre.