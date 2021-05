"Après mûre réflexion, le conseil d’administration de Recticel est d’avis que l’offre publique d’achat non sollicitée de Greiner AG sur Recticel pour un montant de 13,50 euros par action ne tient pas compte de la position et des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes et sous-évalue considérablement la société.” La réponse de Recticel, entreprise flamande spécialisée dans les mousses d’isolation, à l’offre publique d’achat (OPA) faite par l'autrichien Greiner n’est pas surprenante mais elle est limpide.