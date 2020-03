Les marchés boursiers du monde entier tentent de se redresser après une chute lourde de 40 % ou plus. Le krach qui marque ce printemps 2020 était totalement inattendu. Tout comme la guerre des prix pétroliers entre l’Arabie Saoudite et la Russie, qui tue une partie de ce pan très important de l’industrie mondiale. La secousse a même affecté le marché obligataire et… l’or.

Portés par des taux d’intérêt au plancher, les marchés boursiers avaient atteint des sommets à la mi-février. Et l’évocation d’une simple correction faisait sourire. Celle de la crise sanitaire que nous traversons ne fait rire personne. Et les effets des contre-mesures déployées par les États et les banques centrales donnent une idée de la dimension du problème. Du côté des gestionnaires, des banquiers privés, c’est clair, ce krach, c’est du jamais vu, dans son ampleur et sa brutalité.