Remis en selle, les Ateliers de la Meuse se donnent les moyens de faire à nouveau briller son savoir-faire industriel Pierre-François Lovens

© LIBERT

Les Ateliers de la Meuse (ALM), c’est près de deux siècles d’existence ! L’entreprise de Sclessin est toujours bien là. Sa spécialité, ce sont des pièces mécano-soudées de grande taille. Des pièces destinées à des secteurs - comme le nucléaire énergétique et médical, l’aéronautique et le spatial - très exigeants en termes de savoir-faire et de valeur ajoutée.