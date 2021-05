Renaud Witmeur, CEO ad interim de Nethys : “Nous ne vendrons jamais Voo en-dessous de 1,2 milliard” Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© JC Guillaume "J’ai toujours plaidé pour que Nethys ne mette pas un euro de plus dans Integrale."

"À titre personnel, je pense qu’il faut continuer à investir dans l’aéroport de Liège mais avec une stratégie qui permet de réduire les nuisances. L’aéroport s’est développé essentiellement en multipliant le tonnage qui y arrive. C’est cette activité de base qui crée le plus de nuisances. Comme c’est l’un des rares aéroports qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cela amène parfois les flottes les plus polluantes. A l’avenir, on ne doit plus forcément viser l’augmentation du volume mais investir dans le traitement des marchandises", détaille Renaud Witmeur, le CEO ad interrim de Nethys.