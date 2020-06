Un déconfinement au goût amer pour les restaurants

"On a bien mieux travaillé dimanche. On n’avait pas la terrasse, on ne faisait que de l’emporter, mais il y avait une file sur plusieurs dizaines de mètres !” explique-t-on “Chez Papy”, un snack-friterie rue de la Madeleine, près de la Grand-Place. Il faut dire qu’ils ont bénéficié, dimanche, du déploiement de la manifestation contre le racisme mais subissent, ce lundi, un ciel bas et un petit crachin démoralisant.

Brigade réduite

Il n’empêche, le snack comptait quand même à 12h30 neuf clients attablés sous ses… parasols.