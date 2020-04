Les ministres Ducarme (PME et Indépendants) et Muylle (Économie et Consommateurs) s’interrogent sur l’utilité ou non de reporter les soldes d’un mois. C’est-à-dire de les faire débuter le 1er août au lieu du 1er juillet.

Aux dires de leurs associations (UCM, SNI), une majorité des commerçants est pour un report. Question de stock et de temps. “Il va nous manquer au minimum 45 jours de vente sur une saison de cinq mois”, indique Henry Appelstein, de l’enseigne LolaLisa. “Les retailers auront beaucoup de stocks à écouler. Un report est raisonnable. Mais seulement d’un mois. Au-delà, ce ne serait pas logique car on rentrerait dans la période de rentrée et d’hiver.” Un mois de plus, donc, pour engranger de la trésorerie. Au prix plein ?