Dans la perspective d’un retour progressif des Belges au travail, les fédérations patronales et les syndicats se sont accordés sur une série de bonnes pratiques à appliquer en entreprise pour faire respecter les mesures sanitaires et limiter la propagation du coronavirus. Ces directives sont compilées dans un document intitulé "Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail", disponible sur le site du SPF Emploi et Travail. Si certaines mesures semblent simples à mettre en œuvre, pour d’autres, ça sent le casse-tête.

L’idée générale est évidemment d’éviter les concentrations de travailleurs dans les différents espaces, de maintenir une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et ce, dès l’entrée dans l’entreprise. Ainsi, il faudra peut-être prévoir plusieurs voies d’entrée et de sortie, des marquages au sol, voire des barrières physiques, l’aménagement des parkings afin de répartir les véhicules et aussi éviter d’utiliser les ascenseurs. Les employeurs sont invités à repenser les horaires de travail pour que les allées et venues du personnel ne se fassent pas toutes en même temps.

Dans les espaces communs, là aussi, des aménagements sont plus que souhaitables. Il est demandé d’organiser une circulation à sens unique ou des règles de priorité dans les lieux étroits comme des couloirs ou des cages d’escalier. Il faudra renoncer aux réunions avec présence physique, au profit de vidéo ou audioconférences. Afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans les toilettes (qui devront être fournies en savon liquide et serviettes en papier, de préférence), on pourrait par exemple condamner un urinoir sur deux. Autre suggestion, mais difficile sans doute à organiser : installer temporairement des toilettes supplémentaires. Ces règles valent également pour les vestiaires.

L’agencement et la fréquentation de la cafétéria, habituellement haut-lieu de grande promiscuité, devront être revus, avec des tables espacées, un nombre de personnes à la fois et un temps de présence limité, une organisation de pauses repas en tournantes. Le guide recommande aux travailleurs de venir avec un repas fait maison ou préemballé.

L’open space pose évidemment problème car il est difficile d’y respecter la distanciation sociale. Alors, le télétravail doit être maximisé, indiquent patronat et syndicats. Et si la présence physique de membres du personnel est indispensable, il faudra trouver des solutions pour créer des espaces suffisants entre les employés. Par une réorganisation des postes de travail ou un placement des travailleurs dos à dos plutôt que face à face, par exemple. Si cela n’est pas possible, il est suggéré de cloisonner les bureaux avec des panneaux, de limiter le travail en équipe ou de modifier les heures de présence du personnel.

Le guide n’oublie pas le travail sur chantier. Il y est recommandé d’en limiter l’accès aux personnes non autorisées, d’installer des équipements nécessaires à l’hygiène des mains, d’éviter de prendre les pauses repas en groupe dans des lieux confinés et de veiller à ce que les ouvriers n’aient pas à aller chercher les matériaux au même endroit.I.