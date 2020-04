Changements de production pour aider le monde médical, dons financiers, garanties d'emploi... Avec la crise du coronavirus, les entreprises, petites et grandes, rivalisent d'initiatives pour aider leurs salariés ou le monde médical. Un tournant?

Responsabilité sociale des entreprises ou RSE en plus bref. Ces dernières années, les entreprises, petites et grandes, n’ont eu de cesse de se positionner sur le sujet. Réel engagement pour certaines, encore trop souvent outil de marketing pour les autres, cette RSE est depuis quelques semaines au cœur de la communication des entreprises alors qu’elles sont directement et très durement touchées par la crise du coronavirus. Alors, y aura-t-il un avant et un après coronavirus en la matière? Tentative de réponse en trois questions.