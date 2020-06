Comment se passe la reprise dans l'horeca ? "C’est trompeur de se dire que le restaurant est plein" © BELGA Entreprises & Start-up04:30 Charlotte Mikolajczak, AvC, A. Ma., PVC

La reprise de l’Horeca, c’est un peu l’histoire du demi-verre. Les consommateurs l’ont vu à moitié plein, si pas lundi, à tout le moins les jours suivants. De joyeuses tablées de quatre ou de six. Des consommateurs en terrasse malgré des températures assez basses. Des commandes plus importantes que d’habitude. "Il fallait fêter cela." "On s’est fait plaisir." "On est si content de se retrouver ici, alors on prend entrée, plat et dessert." Une manière d’aider les restaurateurs, qui restent tout sourire, même si c’est un peu le métier qui veut cela : être dynamique, positif, volontaire, accueillant… Et c’est pareil avec les pourboires. Cette semaine, les notes ont été plus souvent arrondies que par le passé et la petite monnaie a été sortie des poches. Même s’il faut reconnaître, comme Comeos le signale, que "les établissements des grands centres-villes semblent avoir plus de mal à retrouver leurs clients que ceux des quartiers périphériques rési dentiels".

Tour d'horizon à Knokke, dans le Brabant wallon, à Liège et à Bruxelles.