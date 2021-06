Dans la chaîne de restaurants pour étudiants, 42 emplois sont en jeu. La direction l'a annoncé ce vendredi lors d'une réunion spéciale du comité d'entreprise. Elle concerne les postes de 11 employés et 31 ouvriers.

La raison de cette restructuration est la mauvaise situation financière. Les restaurants étudiants de Louvain d'Alma sont en grande difficulté depuis quelque temps déjà, selon la direction. "Si nous voulons sauvegarder ce qu'Alma représente depuis des générations, nous devons intervenir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard", déclare Stefaan Saeys, président du conseil d'administration d'Alma vzw. "Au fil des ans, Alma est devenue une organisation très large, avec une grande variété de produits, de sites et de formules. Aujourd'hui, nous préparons aussi beaucoup de choses nous-mêmes, ce qui n'est plus la meilleure solution sur le plan opérationnel et financier."

L'objectif de la restructuration est de fermer l'ensemble de la cuisine centrale opérationnelle. Elle est située à Heverlee et fournit des repas à tous les sites de Louvain.

Alma compte 137 employés. À Louvain, la chaîne totalise neuf restaurants et food corners.