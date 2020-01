Les licenciements secs seront réduits à moins de dix. L'entreprise va faciliter la mobilité interne pour recaser des employés. Les syndicats ont négocié une garantie d'emploi jusque fin 2021.

Un an après l'annonce de la restructuration de Proximus, dans laquelle 1341 personnes vont perdre leur emploi, un accord social a été conclu mardi entre la direction, le syndicat chrétien et le syndicat libéral de l'entreprise publique, a-t-on appris du syndicat SLFP. Les représentants du personnel ont obtenu que tous les candidats à un départ volontaire - ils sont un peu plus de 1300, dont un tiers de personnes âgées d'au moins 58 ans et donc éligibles à la prépension -, dont l'emploi est menacé par le licenciement collectif, puissent quitter l'entreprise. Les postes laissé vacants par ces personnes pourront être pourvus, après formation, par des employés menacés par le licenciement collectif mais qui n'avaient pas émis le souhait de quitter l'entreprise de leur propre gré.



Le gros de ces départs volontaires aura lieu le 1er mars; le reste sera ventilé dans les mois qui suivent.



"Ensemble, nous voulons construire le futur de Proximus. Pour cela, nous nous sommes engagés à augmenter considérablement les investissements dans la formation pour acquérir de nouvelles compétences et à proposer des opportunités de mobilité interne", écrit le comité exécutif de Proximus dans une communication destinée au personnel et envoyée ce mardi.

Pas de licenciement collectif pendant deux ans

Les syndicats ont également négocié une garantie du volume d'emploi jusqu'à la fin de l'année 2021 au moins, avec, si besoin, des recrutements supplémentaires. Proximus s'engage donc à ne pas procéder à un licenciement collectif pendant au moins deux ans. Des groupes de travail techniques impliquant les organisations syndicales seront mis sur pied afin de vérifier que l'application du plan social se passe correctement dans les différents services, avec une possibilité de procéder à des ajustements, si besoin.

Proximus avait annoncé en janvier 2019 son intention de supprimer 1900 emplois. Après de longs mois de négociations sociales, ce nombre avait été ramené à 1341. Proximus veut, en parallèle de ces suppressions de postes, embaucher 1250 personnes pour des emplois à pourvoir dans des métiers plus digitaux.