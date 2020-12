Coup dur pour Sanofi et GSK, le groupe français et son partenaire britannique ont annoncé ce vendredi un retard dans la production de leur principal candidat-vaccin, basé sur le principe de protéine recombinante. Un vaccin qui se veut plus robuste et plus facile à stocker (inutile de le conserver à -70°C comme celui de Pfizer/BioNTech).