De Morgen a pu consulter le dossier constitué par Paul Lembrechts, CEO de la VRT entre-temps licencié, pour demander le départ du directeur média et production Peter Claes. Ce dossier, constitué dans le but de prouver qu'une collaboration n'était plus possible, dresse une image peu élogieuse de Peter Claes, selon le quotidien. Paul Lembrechts estimait qu'il y avait rupture de confiance entre Peter Claes et la direction. Des problèmes de comportement sont également évoqués, comme "intimidation de collaborateurs et la diffusion d'un sentiment d'angoisse parmi ceux-ci". Dans ce dossier, Peter Claes est aussi critiqué pour des contacts notamment avec des entreprises de média privées. Dans une réaction, l'intéressé se dit "choqué" que certaines personnes à responsabilité "donnent la priorité à une attaque personnelle plutôt qu'à ce qui est bon pour la VRT".