CLASSE ECO: 737 Max de retour, Brussels Airlines à Montréal et dernier tour de piste pour le MD-80 d'American Airlines

CLASSE ECO | Retrouvez les grandes nouvelles et tendances principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, ce mercredi, Boeing qui prépare le retour de son 737 Max, Brussels Airlines qui délaisse Toronto pour Montréal, la situation chez Cathay Pacific et American Airlines qui dit adieu à son dernier McDonnell Douglas MD-80.