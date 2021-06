Rossel et DPG Media rachètent RTL Belgium. Au prix fort ? Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© BELGA Rossel et DPG Media imposeront-ils de nouveaux efforts au personnel de RTL Belgium ? C’est prématuré de l’affirmer.

Deux cent cinquante millions d’euros. C’est le montant que Rossel et DPG, deux groupes belges actifs dans les médias (presse, radio, TV…), auraient déboursé pour s’emparer des activités belges du géant européen RTL Group (dont les actionnaires de référence sont la fondation allemande Bertelsmann et la famille Mohn). L’information, révélée par Mediafin, n’avait toujours pas été confirmée, dimanche, par les parties prenantes. Un communiqué de presse est attendu ce lundi matin. On devrait alors en savoir davantage sur la teneur de ce "deal" qui va rebattre pas mal de cartes du paysage belge des médias.