RTL Group tourne la page belge et cède les clés au tandem Rossel-DPG Media Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© BELGA

La confirmation du rachat de RTL Belgique par Rossel et DPG Media est tombée, comme annoncé dans notre précédente édition, à l’heure des "matinales" radios, lundi. Et en trois exemplaires, s’il vous plaît ! RTL Group, le vendeur, a dégainé le premier sur le coup de 8 heures. Il a été suivi, cinq minutes plus tard, par deux communiqués conjoints des deux acheteurs belges. D’abord en néerlandais ("Groupe Rossel en DPG Media nemen RTL Belgium over"), ensuite en français ("Le Groupe Rossel et DPG Media rachètent RTL Belgium").