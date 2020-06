Le conseil d’administration de RTL Belgium a décidé de faire revenir la chaîne privée dans le giron de la Fédération Wallonie-Bruxelles, relaie l'Echo.

RTL TVI était installé au Luxembourg depuis près de 15 ans mais devrait opérer son retour en Belgique prochainement. C'est ce qu'a visiblement décidé RTL Belgium et la chaîne dépendra donc de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce retour sous pavillon belge va permettre à RTL-TVi de bénéficier d'une aide publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui était difficilement possible avec trois chaînes de télé sous drapeau luxembourgeois (TVi, Plug et Club RTL sont exclusivement luxembourgeoises depuis 2006). Ce retour, appelé de longue date par le CSA, qui déplorait que les chaînes télévisées de RTL Belgium échappent à la législation en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles, permettrait ainsi à RTL d'éviter de s'enfoncer plus en avant dans la crise financière créée par le Covid, voire d'être contraint d'enclencher un nouveau plan social, qui coûterait des emplois ainsi que des rendez-vous télévisuels.

30 millions d'euros de pertes

Un projet de convention entre RTL Belgium et la Fédération Wallonie-Bruxelles va être négocié. Les pertes importantes, estimées à plus de 30 millions d’euros pour l’exercice 2020, et qui laissaient présager des pertes d’emplois importantes et de qualité d’offre aux téléspectateurs, ont dès lors retenu l’attention du Gouvernement de la FWB qui a décidé d’apporter un soutien à RTL Belgium dans le cadre de la crise sanitaire.

Si cette convention est conclue, RTL devra se soumettre à une série d'engagement tels que le maintien de l'emploi, le refus de verser des dividendes à ses actionnaires ainsi qu'un engagement en matière d’accessibilité des programmes. La Fédération Wallonie-Bruxelles s'engage à couvrir les pertes estimées à plus de 30 millions d’euros pour l’exercice 2020.