Ryanair : "Le personnel vit dans une instabilité financière et psychologique insupportable" Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© Belga Image "Des hôtesses ou des stewards ne sont déclarés qu’à mi-temps à l’ONSS, alors qu’ils travaillent à temps plein."

Selon Didier Lebbe, permanent de la CNE, le transporteur irlandais va user de tous les “recours possibles et imaginables” pour faire traîner l’affaire le plus longtemps possible. “ C’est une stratégie que les avocats de Ryanair ont toujours adoptée et je ne vois pas pourquoi ils changeraient de fusils d’épaule maintenant.” Or cette “lenteur de la justice” est un vrai problème, selon M. Lebbe.