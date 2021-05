Ryanair a annoncé la création d'un nouveau Comité Consultatif Client. Une manière pour la compagnie aérienne de solliciter l'avis de ses clients en vue d'apporter des modifications à son offre et son fonctionnement en se basant sur l'expérience de ses utilisateurs. Des voyageurs issus de toute l'Europe sont donc invités à présenter leur candidature en vue d'intégrer ce nouveau comité.

Le premier rendez-vous aura lieu à Dublin. "Dans le cadre de la première réunion du Comité Consultatif Client cet automne, les candidats retenus seront acheminés au siège de Ryanair à Dublin pour participer à un événement du Service Client aidant Ryanair à améliorer ses services. Les candidats peuvent aussi s'attendre à de futures réunions du Comité Consultatif Client dans d’autres grandes villes européennes comme Madrid, Rome, Berlin, Varsovie et plus encore", informe Ryanair dans un communiqué. "Les vols et l'hébergement à l'hôtel des membres du comité (et d'un accompagnant) seront pris en charge par Ryanair. Les membres du comité auront aussi la possibilité de découvrir la ville de Dublin lors de leur voyage de 2 nuits."

Croître en fonction des besoins de la clientèle

Les personnes intéressées devront se manifester avant le 31 mai via le site web de Ryanair. La première réunion du comité est fixée au 14 juin. "Nous sommes ravis d’annoncer la création de notre tout premier Comité Consultatif Client afin de permettre aux clients de nous aider à améliorer nos services à la clientèle", se félicite par ailleurs le directeur marketing de Ryanair, Dara Brady. "Notre nouveau Comité nous fournira des commentaires directs et des recommandations de la part de clients et nous aidera à fournir un service amélioré à nos clients tout au long de 2022 et au-delà. Alors que Ryanair reprend ses vols à la suite du Covid, nos clients peuvent s'attendre à encore plus d'améliorations de service sur des nouveaux avions et à des prix toujours plus bas."

La compagnie ambitionne de transporter 200 millions de passagers annuellement.