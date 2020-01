La compagnie irlandaise va enlever un avion basé à l'aéroport de Bruxelles dès le 20 avril prochain. Il ne restera donc plus que trois avions (contre quatre auparavant) "stationnés" sur le tarmac de Zaventem. Des emplois pourraient être supprimés : des dirigeants de la compagnie irlandaise se rendront à Bruxelles ce jeudi pour expliquer les conséquences de cette décision aux pilotes, personnel de bord et aux syndicats. Actuellement, Ryanair emploie 86 stewards et hôtesses à Zaventem pour plusieurs dizaines de pilotes.