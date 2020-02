Les travailleurs de la Sabca sont soulagés que leur entreprise soit reprise par des acteurs belges, selon les échos de la CNE vendredi après l'annonce de la reprise du groupe aérospatial belge par la SFPI et Sabena Aerospace. A l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu en matinée, le syndicat chrétien se dit également satisfait que l'annonce n'ait aucun impact sur l'emploi, ni maintenant ni dans les mois à venir.

La Société Fédérale de Participations et Investissements (SFPI), bras financier de l'Etat fédéral, et Sabena Aerospace ont conclu un accord afin d'acquérir la participation de Dassault Belgique Aviation (96,5%) dans la Sabca (Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques). Elles s'associeront dans une nouvelle co-entreprise afin de reprendre le groupe aérospatial belge. Le montant de la transaction s'élève à 74,5 millions d'euros.

Un conseil d'entreprise extraordinaire a été organisé vendredi matin pour informer les représentants du personnel. Il leur y a été dit qu'une holding serait créée par la Sabca et Sabena Aerospace Engineering et qu'elle chapeauterait ces deux entités, qui garderont chacune leurs spécificités.

Patrick Vercauteren, délégué principal CNE à la Sabca à Haren, en retient surtout que c'est un repreneur industriel qui s'est manifesté "et non un fonds vautour". Il pointe très positivement le caractère belge des repreneurs et se dit à présent dans l'attente de la mise en place de la nouvelle structure et des projets aéronautiques à venir. Son collègue Jan Baetens, permanent CSC pour les ouvriers sur le site de Haren, abonde dans son sens. "Cela apporte une sécurité aux travailleurs sur le lieu de travail", relève-t-il.

"Les gens sont donc plus rassurés qu'inquiets par cette annonce." Il souligne aussi la volonté des repreneurs d'investir sur le long terme et l'absence d'impact sur l'emploi, "même pas pour le futur". Il concède toutefois que ce sont les commandes qui font l'emploi à la Sabca et que c'est donc à l'entreprise d'être suffisamment concurrentielle sur son marché. La Sabca emploie plus de 1.000 personnes en Belgique, à Haren, Gosselies et Lummen. Dassault Belgique Aviation, filiale du groupe français Dassault, avait annoncé sa volonté de vendre sa participation en avril dernier.