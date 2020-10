Flybe, qui était l'une des compagnies régionales les plus importantes d'Europe, a déposé le bilan début mars alors que la crise sanitaire débutait tout juste au Royaume-Uni.

Le cabinet EY, qui a été nommé administrateur de la société, annonce dans un communiqué qu'un accord a été trouvé pour son rachat par Thyme Opco, sans dévoiler le montant de l'opération.

Thyme Opco est affiliée à Cyrus Capital, qui faisait partie d'un consortium mené par la compagnie Virgin Atlantic et qui avait tenté l'an dernier de sauver Flybe, dont les difficultés précédaient la pandémie.

EY précise que la transaction est soumise à certaines conditions qui restent confidentielles, mais l'objectif est de relancer l'activité de Flybe au Royaume-Uni début 2021.

"Le nouveau départ de cette marque emblématique, qui était autrefois la plus grande compagnie régionale d'Europe, va soutenir l'emploi, la desserte régionale et les économies locales", veut croire Simon Edel, associé chez EY.

Avant sa faillie, Flybe transportait environ 8 millions de passagers par an et opérait dans 81 aéroports au Royaume-Uni et en Europe.

La compagnie employait plus de 2.000 personnes et il n'est pas précisé combien de postes seront préservés par le nouveau propriétaire.

Un porte-parole de Thyme Opco s'est contenté de dire que Flybe va être "relancée avec une taille plus petite qu'avant".

La reprise de Flybe constitue une rare bonne nouvelle pour un secteur aérien britannique décimé par la crise sanitaire, qui a poussé les grandes compagnies à supprimer des milliers de postes et à lever des fonds pour assurer leur survie.

"Toutefois, Flybe s'est effondrée avant que la pandémie ne frappe et il sera particulièrement ardu pour les nouveaux propriétaires d'assurer sa viabilité", souligne Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Elle rappelle qu'"EasyJet et Ryanair ferment des bases pour économiser des liquidités au moment où la demande dans le transport aérien reste déprimée".

De son côté, le puissant syndicat Unite a salué l'annonce de la reprise de Flybe mais pour Oliver Richardson, un de ses responsables, "il est important que Thyme Opco clarifie le type de service qu'il entend proposer, l'étendue des activités et le soutien financier apporté".