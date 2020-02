Le prestataire de services RH SD Worx a acquis Pointlogic HR, fournisseur de logiciels pour les solutions reward & management et de services de consultance associés aux Pays-Bas et en Belgique.

Selon un communiqué de SD Worx, Pointlogic HR continuera à fonctionner de manière indépendante à partir de son siège à Rotterdam (Pays-Bas). "La continuité est assurée pour les collaborateurs et les clients de l’entreprise, qui dessert plus d’un tiers de la population active néerlandaise".

Cette acquisition permet au prestataire de services en ressources humaines d'évoluer dans son processus de digitalisation puisque le logiciel de Pointlogic HR , qui fonctionne dans le cloud, permettra plus d'accessibilité pour les clients de la plateforme.

"Pointlogic HR est une entreprise formidable, qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et dans notre façon d’envisager l’évolution de la gestion de la paie et des RH ", a commenté Kobe Verdonck, CEO de SD Worx.

"Elle offre des solutions humaines non seulement aux employeurs, mais aussi aux collaborateurs, un groupe avec lequel nous sommes de plus en plus souvent en contact direct. Grâce à la technologie intelligente, ils rendent claire et compréhensible la complexité de tout ce qui a trait aux salaires. L’analyse intelligente des données permet de faire des prévisions réalistes. Nous sommes convaincus de la plus-value que cela représente pour nos clients."

SD Worx précise que Pointlogic HR propose également la plateforme de communication reward inspire, qui permet aux employés d’avoir un aperçu en un coup d’œil de la valeur de leur package salarial global : en plus du salaire, ils peuvent consulter la valeur des avantages extralégaux comme la voiture de société, l’assurance groupe, l’indemnité de GSM ou l’assurance hospitalisation.

Principalement actif aux Pays-Bas, Pointlogic HR est également présent en Belgique depuis deux ans. Grâce à cette acquisition, SD Worx pourra proposer les applications de Pointlogic HR dans d’autres pays européens.