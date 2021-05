Libre Eco week-end | Le dossier

Avoir le nez fin et voir à long terme. Deux qualités qui permettent de se hisser au sommet du monde. C’est ce qu’a fait Taïwan en investissant massivement, il y a plus de trente ans, dans l’industrie des semi-conducteurs, ces éléments indispensables (et actuellement en pénurie à cause de la forte demande) dans toute la microélectronique actuelle, dont les puces. Une mainmise qui a révélé les tensions avec son voisin chinois mais qui a également permis de lui résister. L’île, à peine plus grande que la Belgique mais située au cœur de l’Asie "technologique" - entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon - a donc compris très tôt l’intérêt de cette industrie, contrairement à d’autres qui ont préféré sous-traiter à bas coûts. Jusqu’à rendre le monde entier dépendant non pas à une ressource naturelle, mais à un savoir-faire.

