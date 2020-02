Entreprises & Start-up Le meilleur jeune entrepreneur de Belgique et la start-up la plus innovante du pays sont ... Maryam Benayad

Chaque année depuis 2016, les Sessy Awards récompensent les étudiants-entrepreneurs et les startups étudiantes considérées comme les plus prometteuses de l’année. Objectif : rassembler l'ensemble des étudiants pas comme les autres qui forment cet écosystème et permettre à ces jeunes, qui ont entre 18 et 25 ans, d’étoffer leur réseau à travers un "walking dinner" entrepreunarial. Voici les lauréats de cette édition où étaient présent, notamment, le vice-premier Ministre et ministre des Finances, Alexander De Croo et Willy Borsus, ministre Wallon de l'Economie, de l'Innovation et du Numérique et Pieter Timmermans, Administrateur Délégué de la FEB.