"Si on doit déjà fermer à 20h, personne ne rouvrira"

© BELGA

Suivant le dernier Comité de concertation, à partir de ce 8 mai, et si la situation sanitaire le permet, les terrasses des restaurants et bars peuvent à nouveau accueillir des clients. Encore faut-il pouvoir disposer d’une terrasse assez grande pour que cette réouverture ne se transforme pas en fiasco financier. Ce n’est pas gagné. À Bruxelles, seul un établissement sur quatre, voire sur cinq, dispose d’une terrasse “valable”, soit assez large pour y développer une activité rentable. Mais ce chiffre va augmenter considérablement ces prochaines semaines. En quelques jours, la capitale a ainsi déjà reçu plus de 350 demandes d’extension de la part d’établissements, que ce soit sur des places de parking ou sur la voirie.