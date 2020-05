Philippe Verdonck, le patron de l’aéroport de Charleroi, l’a confirmé à nos confrères de LN24 ce vendredi matin : Brussels South Charleroi Airport (BSCA) va installer des caméras thermiques contrôlant la température des passagers à son entrée. Une mesure visant à combattre la propagation du Covid-19 lors de la reprise des vols depuis l’aéroport wallon le 15 juin prochain. Et ce système n’aura rien de décoratif. "Plusieurs compagnies opérant chez nous ont annoncé qu’il sera interdit aux passagers ayant de la fièvre d’embarquer dans leurs avions, nous explique M. Verdonck. Concrètement, si vous avez plus de 38 degrés de température, vous ne monterez pas à bord des avions de Ryanair (qui reprend ses vols le 21 juin) et de sa filiale Lauda Air, de Wizzair et sans doute d’Air Belgium (qui reprend le 24 juin). Les autres compagnies opérant chez nous pourraient suivre cette interdiction."