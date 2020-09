Selon Strail Times, elle prévoirait de proposer des vols qui partiraient et arriveraient au même endroit. L'objectif serait de lancer ces vols "pour le plaisir" d'ici octobre. Les avions décolleraient de l'aéroport Changi de Singapour pour un tour de trois heures.

"La SIA [Singapore Airlines] envisage plusieurs initiatives qui nous permettraient de continuer à impliquer à la fois nos clients et le public", a déclaré un porte-parole de Singapore Airlines au Strait Times. "Nous ferons une annonce en temps voulu si nous concrétisons ces plans."

Les responsables de Singapore Airlines ne sont pas les premiers à proposer cette idée. De novembre à février 2021, Qantas, une compagnie australienne, proposera également ce genre de voyages touristiques de 12 heures au-dessus de l'Antarctique. Deux vols seront effectués au départ de Melbourne et de Sydney, tandis que trois autres décolleront respectivement de Brisbane, Perth et Adélaïde.

Singapore Airlines a précisé que ces vols touristiques rentraient dans une politique plus globale. Cette offre intervient pendant la crise liée au Covid-19. Dans un communiqué, l'association internationale du transport aérien (Iata) a précisé: "c'est la plus grande crise que le secteur ait jamais connue", et prévoit que compagnies aériennes qu'elle représente dans le monde, près de 290, perdront 314 milliards de dollars (265 milliards d'euros) rien que cette année.