Skeyes va augmenter la limite d'âge pour les candidats contrôleurs aériens.

L'âge maximum pour participer aux examens de recrutement ne sera ainsi plus de 25 ans, mais bien de 30 ans, a répondu le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) à une question parlementaire d'une députée Groen. Cette modification intervient après une condamnation par le tribunal du travail de Bruxelles. "Cela reste une différence de traitement en fonction de l'âge", répond d'ores et déjà Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances. L'entreprise publique autonome chargée du contrôle de l'espace aérien belge avait été condamnée début décembre pour discrimination fondée sur l'âge après qu'Unia se soit adressé au tribunal du travail en compagnie de sept candidats contrôleurs refusés aux examens en raison de leur âge.

Si Skeyes fera probablement appel de cette décision, a confié le ministre, cela n'a cependant pas d'effet suspensif. L'organisme ne peut donc provisoirement plus utiliser la limite des 25 ans. "Il a donc été décidé de relever légèrement cette limite d'âge à 30 ans maximum", a indiqué François Bellot.

Dans sa réponse, ce dernier souligne toutefois que des pays voisins tels que l'Allemagne, la France et le Luxembourg et le contrôleur européen du trafic aérien Eurocontrol ont tous établi une limite d'âge de 24, 25 ou 26 ans.

"La lutte contre toutes les formes de discrimination est l'une de mes priorités mais, dans ce domaine particulier, je vais me ranger derrière les rapports scientifiques qui montrent un lien entre la sécurité de l'aviation et l'âge. Nos voisins les plus proches ont clairement la même lecture", lit-on encore dans sa réponse. Selon le ministre, ces rapports montrent que les compétences cognitives déclinent clairement à partir de 40 ans, et que cela ne peut être compensé que par l'expérience que la personne a acquise au cours des années précédentes, et de préférence durant dix ans.

La députée Groen Kim Buyst parle d'une avancée, même si elle insiste sur le fait que Skeyes se montre trop strict. Elle souligne que de nombreux pays de l'Union européenne ont une limite d'âge plus élevée voire aucune.

Unia ne se dit pas convaincu non plus. "Cela reste une différence de traitement en fonction de l'âge", répond son porte-parole Bram Sebrechts. Le Centre pour l'égalité des chances attendra le jugement de la cour d'appel.

Quant à la société chargée du contrôle aérien, elle souligne qu'il ne s'agit que de propositions, qui doivent encore être approuvées en interne. Le 27 février, Skeyes lancera une nouvelle campagne pour trouver des contrôleurs aériens.