Skipr lève 7 millions d’euros auprès de Belfius et de Lab Box pour valider sa position de leader sur le marché belge et se développer à l’international.

Belfius et Lab Box (le startup studio de D’Ieteren Auto) investissent un total de 7 millions d’euros dans Skipr pour faire de Skipr la plateforme MaaS (Mobility as a Service) de référence en Belgique et à l’étranger. Fondée en 2018, Skipr propose aux employés des entreprises une application mobile et une carte de paiement sécurisée, qui, ensemble, font office de guichet unique pour planifier, réserver, payer et gérer la mobilité professionnelle. L’application guide les utilisateurs vers leur destination en combinant les transports privés, publics et partagés. L'objectif est d'aider les entreprises à changer leur vision de la mobilité et de la simplifier.

"Nous proposons le bon produit au bon moment", se félicite Mathieu de Lophem, cofondateur et CEO de Skipr. "En Belgique et à l’étranger, les entreprises sont contraintes d’envisager les voyages, les déplacements et le télétravail de façon différente. Le coronavirus entre autres, a amplifié cette tendance. Afin d’y répondre, nous proposons une solution idéale et permettons aux entreprises et aux travailleurs d’envisager d’autres pistes que la seule voiture de société. Grâce à Skipr, le travailleur peut gérer son budget mobilité de manière plus diversifiée et plus efficace, et l’employeur bénéficie d’une administration hautement simplifiée et d’un atout qui favorise la rétention du personnel."

Avec le soutien de ses actionnaires, Skipr a la volonté d’acquérir une position stratégique de leader du marché belge et d'étendre son offre à l'international, notamment en France. SNCB, la STIB, le TEC, De Lijn, Bird, Uber, Billy, Poppy et bien d’autres sont déjà des services proposés mais seront complétés par d’autres services de mobilité grâce aux investissements afin d’améliorer en permanence l’expérience de tous les profils d’utilisateurs.

S’appuyant sur son rôle moteur pour l’économie et la société belge, Belfius entend également être un leader en termes de mobilité. Avec des partenaires de premier plan tels que Skipr, le bancassureur belge veut offrir des solutions innovantes qui favorisent une mobilité flexible, accessible et durable, en phase avec les besoins actuels des consommateurs et des entreprises.