Initié début novembre 2020, "Wings" ("Walloon Innovations for green Skies") est un projet de type partenariat d’innovation technologique subventionné par la Région wallonne sur une durée de trois ans. Dix-neuf partenaires vont ainsi unir leurs forces de recherche autour de la transition écologique et numérique du secteur aéronautique dans le but contribuer pleinement au "Pacte vert" de l’UE.

Le budget dégagé atteint les 112 millions d’euros et le projet est encadré par Skywin, le pôle de compétitivité wallon de l'aérospatial.

Un avion bas carbone en 2035 ?

Avec la crise liée au Covid-19, qui a suivi l’immobilisation du Boeing 737 Max, l’aéronautique vit depuis plusieurs mois une période chahutée. Et la reprise devrait être longue et progressive, sans grand espoir de revenir à des niveaux proches de ceux de 2019 avant au moins trois ans. Une opportunité que la Wallonie peut saisir pour rassembler les forces disponibles et tisser de manière structurée sa position sur l’avion décarboné.

En effet, à court terme, les acteurs wallons de l’aéronautique rencontrent de réelles difficultés pour financer leurs activités de recherche. Les risques de délocalisation de l’activité et d’obsolescence de nos produits sont bien réels. De plus, les défis environnementaux du secteur ne peuvent être repoussés.

L’ambition du projet Wings est de permettre aux industries aéronautiques wallonnes de poursuivre leurs efforts de recherche pour d’une part préserver ou améliorer leur positionnement par rapport à la concurrence, et d’autre part pour participer activement à l’objectif ambitieux d’une entrée en service d’un avion bas carbone en 2035, suivi par une évolution tout aussi radicale, la neutralité carbone pour 2050.

Toute la chaîne de production est concernée, des matières premières au recyclage des pièces usées, en passant par les systèmes de conception, les services au sol ou les technologies embarquées.

Au-delà de ces enjeux de marchés et environnementaux, le financement de la recherche vise aussi à renforcer le savoir-faire des entreprises wallonnes et, par conséquent, maintenir les quelque 5.500 emplois directs que représente le secteur dans la région.

Safran, Sonaca et Thales impliqués

Les trois grandes sociétés wallonnes du secteur de l’aéronautique, Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales, collaboreront sur différents thèmes de recherche avec les centres de recherche, Cenaero, von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI), CRM, Materia Nova, Sirris, Cetic et Multitel et avec un panel de PME actives en aéronautique, sur six thématiques cibles : aéro-structure, propulsion, systèmes de communication, matériaux et procédés, digitalisation et la simulation numérique et industrie 4.0.

Le pôle Skywin, à l’origine de ces thématiques, dégagées dans un de ses groupes de travail, assurera l’encadrement du projet, assistera l’administration de la Région wallonne et veillera à optimiser les collaborations entre les partenaires ainsi qu’à disséminer les résultats.

Le projet Wings constitue donc une formidable opportunité pour le secteur aéronautique wallon d’être dans le wagon de tête d’une industrie aéronautique européenne plus respectueuse de l’environnement.