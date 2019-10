Entreprises & Start-upVidéo Sociétés : une nouvelle loi, de nouvelles obligations mais lesquelles ? Isabelle de Laminne

Le nouveau Code des sociétés et associations (CSA) est d’application depuis le 1er mai 2019. Le petit déjeuner financier organisé par La Libre et le blog MoneyStore.be ce jeudi avait pour but d’apporter un éclairage sur les implications de cette nouvelle loi.