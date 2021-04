Il n’y a pas de doute possible : Sofie Van den Driessche aime les voyages. Pendant ses deux années en comptabilité et IT, au tournant des années 90, elle enchaîne les jobs d’étudiant “touristiques”, que ce soit à l’hôtel Belroy de Benidorm, en Espagne, ou à la célèbre Réserve à Knokke. Ensuite, elle s’oriente naturellement vers des études en tourisme et management. Tout en passant, en 1992, son été à Kos en tant que représentante de Jetair. Déjà. La directrice générale de Tui Belgium, est l'invitée éco.

Les vacances de Pâques débutent, une fois de plus sans voyages à l’étranger. Comment, de report en report, faites-vous pour vous adapter à la situation ?