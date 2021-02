Le groupe chimique belge Solvay, touché par la crise sanitaire tout comme ses clients, a annoncé ce mercredi la suppression de 500 postes supplémentaires dans le monde d'ici fin 2022, après une chute de son bénéfice net de 42,5% l'an dernier à 618 millions d'euros, contre 1075 millions en 2019. Le nombre d'emploi visés en Belgique reste de 64 postes net, pour le moment.

"La crise a nécessité une adaptation rapide de nos priorités, et notamment l'accélération des mesures d’économie et de génération de cash. Nous avons démontré la résilience de nos activités, tout en soutenant notre personnel grâce au lancement du Fonds de Solidarité Solvay. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur persévérance, nos clients pour leur confiance et nos investisseurs pour leur soutien continu. L'élan pris au quatrième trimestre, nos bases stratégiques solides et notre capacité d'innovation nous mettent en bonne position pour émerger plus agiles et plus forts et retrouver ainsi le chemin de la croissance", a déclaré pour sa part la CEO du groupe, Ilham Kadri.

"Sous réserve d’accord avec les partenaires sociaux, ce plan, et les plans précédemment annoncés, porteront l'objectif d'économies à moyen terme de 300 millions d'euros annoncé en novembre 2019 à 500 millions d'euros d'ici à la fin de 2024, dont 175 millions ont été réalisés en 2020. Ce nouveau plan entraînera une provision pour restructuration non-cash d'environ 170 millions et sera comptabilisée au premier trimestre 2021", peut-on encore lire dans le communiqué.

Au niveau financier

Le chiffre d'affaires global du groupe a quant à lui diminué de 10%, particulièrement impacté par la crise sanitaire et la réduction des activités des secteurs de l'aviation civile, gros client de Solvay, ainsi que le secteur pétrolier. Mais cela a été "atténué par la résilience de la demande dans les secteurs de la santé, des biens de consommation, des soins à la personne et de l'électronique", précise Solvay.

Le groupe met en avant le fait que son portefeuille d'activités est "diversifié et résilient". "Malgré une année 2020 difficile, Solvay a réalisé un Free Cash Flow record de €963 millions, dont environ €260 millions liés à des éléments non-récurrents et reflétant les mesures mises en place pour faire face à la crise, y compris la gestion disciplinée du fonds de roulement et des dépenses d'investissements".

Le dividende brut par action proposé aux actionnaires ne sera a priori pas modifié et s'élève à 3,75 euros, "sous réserve de l'approbation des actionnaires".

Plus d'informations après la conférence de presse de 9h.