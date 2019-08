Solvay va céder une partie de ses activités polyamides à Domo Chemicals pour 300 millions d'euros, ouvrant ainsi la voie à une vente des activités polyamides restantes à BASF, un accord déjà annoncé précédemment. Les polyamides sont utilisés pour la production de matières plastiques, notamment le nylon.

En 2017, la société belge Solvay avait annoncé son intention de céder ses activités polyamides pour 1,6 milliard d'euros à BASF. La Commission européenne avait cependant émis des objections car elle craignait une restriction de la concurrence. Solvay a donc dû céder une partie de ses activités à une troisième société.

Solvay et BASF ont finalement conclu un accord avec le spécialiste allemand du nylon Domo Chemicals, pour l'acquisition d'une partie des activités de Solvay.

Les actifs acquis par Domo concernent les installations Performance Polyamides à Belle-Étoile et Valence (France), ainsi qu'une participation dans une joint-venture nouvellement créée entre BASF et Domo à Chalampé (France). L'opération englobe également les sites de Gorzow (Pologne), Blanes (Espagne) ainsi que des activités commerciales en Allemagne et en Italie.