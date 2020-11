Solvay, qui a dégagé un taux de liquidités record de 801 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020, prévoit de consacrer jusqu'à 16 millions d'euros pour cette prime, qui s'ajoutera aux primes annuelles et sera versée avant la fin de l'année.

"Je suis ravie que nous puissions récompenser nos employés pour leur travail assidu au cours de cette période difficile", commente la CEO de Solvay, Ilham Kadri, citée dans un communiqué. "Notre taux de liquidités record au cours des six derniers trimestres, et nos efforts pour réduire les coûts et nous concentrer sur l'essentiel, sont dus en grande partie à nos employés qui ont poursuivi leur travail depuis leur domicile ou sont venus travailler tous les jours pour produire des produits essentiels, alors que toutes nos usines sont restées opérationnelles. Nos employés ont ainsi démontré leur engagement, notamment en réinventant certaines de nos lignes de production pour pouvoir développer des produits qui aident à lutter contre la Covid-19."

Le niveau important de liquidités dégagé par Solvay lui a également permis de relancer ses investissements, à hauteur de 60 millions d'euros.