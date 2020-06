Sonaca, le plus important constructeur aéronautique de Belgique, fabrique une pièce importante du véhicule spatial Orion qui, dans le cadre du programme Artemis de la Nasa, doit permettre qui doit permettre aux astronautes américains de fouler à nouveau le sol de la Lune, rapporte L'Echo mardi.

L'entreprise carolo fournit en effet une grosse pièce de structure du module de service de la capsule Orion. "Cette pièce a été assez délicate à réaliser, car il a fallu concilier la difficulté d'usiner un élément de grande taille avec la très haute précision qui est habituellement demandée", explique Pedro Romero Fernandez, responsable des activités spatiales de l'équipementier de Gosselies.

Le véhicule spatial Orion est composé de deux parties. La première, de forme conique et construite par Lockheed Martin, abrite les membres d'équipage. En dessous de ce module de commande du vaisseau qui revient sur Terre après chaque mission, on trouve le module de service qui assure la propulsion, l'alimentation en énergie, en oxygène et en eau des astronautes, ainsi que la régulation thermique du véhicule. Ce cylindre de plus de 13 tonnes est la contribution de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Orion. Et Sonaca fournit à cette espèce de cargo une cloison circulaire pour réservoirs qui ferme le module de service sur le dessus.

Sonaca a déjà construit cinq éléments de ce type depuis 2016. Les deux premiers ont été utilisés dans le cadre du développement et des essais au sol des premiers véhicules. Les trois pièces suivantes seront bien présentes sur les premiers vols d'Orion, dont le lancer inaugural, qui doit intervenir, sans équipage, en 2021.

Sonaca a déjà livré son élément "avant la crise du coronavirus" à l'un des sous-traitants d'Airbus sur le projet, Thales Alenia Space. L'entreprise carolo a par ailleurs bon espoir de se voir attribuer la construction de ces «tank Bulkheads» pour les futurs modules de service qui pourraient être commandés par l'ESA et la Nasa. Une autre société belge, Antwerp Space, une filiale du constructeur allemand OHB, participe également au projet Orion, mais sur des équipements d'essais au sol.