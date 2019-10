À la demande des fans et surtout parce que ses concurrents proposent déjà depuis un certain temps un produit nomade, la marque audio a enfin commercialisé un haut-parleur que l’on peut déplacer partout.

Pour les habitués de la marque, le Move ressemble à un modèle One mais en plus gros (dimension : 240 x 160 x 126 mm) et son poids est de 3 kg.