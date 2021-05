Spadel devient le premier producteur belge de boissons à arborer de label américain B-Corp Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

Le groupe sera, d’ici quelques semaines, le premier producteur belge de boissons à devenir une entreprise à impact positif et à se voir décerner la certification d’origine américaine "B-Corp". Ceci après avoir déjà atteint des jalons importants comme la neutralité carbone pour l’ensemble de ses sites et produits (fin 2020) et une protection accrue de l’environnement et des ressources en eau (sur le site de Spa Monopole, également en 2020).